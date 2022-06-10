Российские военные жалуются родным, что их плохо кормят.

Российские солдаты вынуждены питаться украинскими собаками. Их командиры продают сухпайки, предназначенные для нужд армии РФ.

Об этом свидетельствует новый перехваченный разговор, который обнародовала Служба безопасности Украины

Во время телефонного разговора российский солдат жаловался супруге на обеспечение армии. По его словам, солдаты получают только консервированные овощи, но и те сомнительного качества.

"Вон банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста... Мы сразу же выбросили. Х*рня полная, как поросятам", - заявил захватчик.

При это он указал, что пайков нет, "наверное, ушли куда-то налево".

При этом еще один российский военный сообщил в разговоре с матерью, что они не получают пайки, поэтому вынуждены есть собак.

"Угадай, какое животное я кушал, чего ты никогда не кушала…. Собаку… Мясо же… Правда, мясо жесткое", - поделился впечатлениями россиянин.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты рассматривают способ "разминировать" Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля. Для этого даже выдумали новый термин: "разминирование естественным методом".

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