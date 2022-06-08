Террорист отметил, что украинские воины продолжают закрепляться и контратаковать.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин признал ухудшение положения российских захватчиков на Херсонско-Николаевском направлении. Вооруженные силы Украины вытесняют оккупантов и уже продвинулись на несколько километров.

Об этом бывший главарь "ДНР" сообщил в Telegram.

По информации Гиркина, войска РФ теряют позиции на Херсонско-Николаевском фронте. Зато украинские воины наращивают ударные группировки на Чернобаевском и Снигиревском направлениях.

"Сейчас ВСУ продолжает наращивать ударные группировки на Чернобаевском (с. Чернобаевка к северо-западу от Херсона) и Снигиревском (с. Снигиревка на северо-восток от Херсона, примерно посередине дуги Херсон – Давыдов Брод) направлениях", – написал террорист.

Раньше контрнаступление войск Украины на Херсонщине подтвердила британская разведка. По ее данным, недавно украинские войска достигли определенных успехов в контратаке на юго-западной Херсонщине, в том числе вернув контроль над восточным берегом реки Ингулец.

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