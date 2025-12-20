Силами ГССТ было построено уже, в частности более 3 тысяч километров противотанкового рва.

В прифронтовых регионах Украины продолжается работа по обустройству фортификаций. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что во время поездки в Запорожскую область заслушал доклад руководителя Государственной специальной службы транспорта (ГССТ), генерал-майора Александра Яковца по строительству укреплений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях.

"Силами ГССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тыс. км противотанкового рва, более 1 тыс. км заградительных пирамид, 16 тыс. км барьерного рубежа "Егоза" и 4,3 тыс. км малозаметного препятствия", - сообщил чиновник.

Видео дня

В то же время он подчеркнул, что нужно и в дальнейшем наращивать темпы возведения фортификаций и улучшать технологии строительства, ведь это - важный рубеж обороноспособности Украины.

Строительство фортификаций: последние новости

Как сообщалось, Польша начала строительство фортификаций по программе "Восточный щит" на границе с Калининградской областью России.

Сейчас известно о трех небольших участках с фортификациями, которые расположены вблизи границы с российским эксклавом. Фортификации включают противотанковые рвы, "зубы дракона" и окопы.

Вас также могут заинтересовать новости: