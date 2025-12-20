Популярная видеокарта NVIDIA временно исчезнет из продажи – во всем виноват ИИ

Дефицит памяти вынуждает производителей оптимизировать производственные затраты.

После информации о том, что NVIDIA собирается уменьшать производство видеокарт RTX 5000 на фоне глобального дефицита памяти, новые данные говорят, что модель RTX 5060 Ti на 16 ГБ может и вовсе временно исчезнуть из продажи.

По сообщениям Videocardz, NVIDIA и ее партнеры зарабатывает на этой модели меньше, чем на остальных, тратя много дорогой по сегодняшним меркам памяти GDDR7. Все потому, что это самая дешевый ускоритель компании с 16 ГБ памяти.

В случае исчезновения версии на 16 ГБ из продажи, основное предложение в бюджетном сегменте сведется к моделям RTX 5060 и RTX 5060 Ti с 8 ГБ видеопамяти. В то же время освободившуюся позицию займет RTX 5070, у которой 12 ГБ VRAM. Таким образом, геймеры, которые захотят купить видеокарту RTX 50-й серии с объемом памяти выше 8 ГБ, придется переплачивать за старшие модели.

Ранее в сети уже распространились слухи, что AMD и NVIDIA могут отказаться от производства бюджетных GPU. Особенно это касается моделей с большим объемом видеопамяти, где стоимость памяти занимает значительную часть себестоимости.

В связи с дефицитом и подорожанием оперативной памяти, возникший из-за ИИ-гонки, видеокарты нового поколения от NVIDIA и AMD могут задержаться до 2028 года. А серия GeForce RTX 50 SUPER может и вовсе не выйти.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является мобильная GeForce RTX 4060.

А Nvidia ранее в этом месяце прекратила поддержку видеокарт GTX 1000 и 900. Актуальный драйвер GeForce поддерживает либо модели линейки GeForce RTX, либо семейство GeForce GTX 16.

