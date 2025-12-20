Сейчас транспортировка газа по этому маршруту остановлена на неопределенный срок.

В Волгоградской области РФ произошло загадочное "проседание почвы", в результате которого вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр".

Как сообщили источники УНИАН в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны, по версии россиян, многокилометровая труба советских времен, по которой годами транспортировали газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, не выдержала силы земного притяжения недалеко от населенного пункта Романовка Ольховского района Волгоградской области.

"Настоящую причину внезапного геологического инцидента можно увидеть на эксклюзивных фото, полученных нашими спецкорреспондентами", - добавил источник.

Несмотря на "незначительность" инцидента, уже через несколько часов к месту аварии массово стянули автомобили экстренных и специальных служб.

"Вероятно, чтобы зафиксировать очередной уникальный природный феномен: почва, которая почему-то выборочно проседает под стратегической газовой инфраструктурой", - акцентировал источник.

Отмечается, что газопровод "Центральная Азия-Центр" - это ключевой элемент системы, через которую РФ годами импортировала до 12 млрд куб м газа в год.

После 2022 года Кремль, несмотря на громкие заявления об "энергетической независимости", использовал эту трубу в реверсных схемах и даже покупал газ у Казахстана и Узбекистана для покрытия локальных дефицитов.

"Сейчас транспортировка газа по этому маршруту остановлена на неопределенный срок", - констатировал источник.

Источник ГУР предупредил, что геологические процессы на территории РФ имеют тенденцию к дальнейшему развитию - особенно вблизи объектов, которые финансируют войну против Украины.

Удары по территории РФ

В ночь на 5 декабря дроны ударили по порту в российском Темрюке Краснодарского края, в результате чего там возник пожар из-за поражения резервуаров с топливом.

А поздно вечером 4 декабря украинские военные нанесли удар по крупному химическому заводу в Ставропольском крае на юге России, что привело к пожару.

