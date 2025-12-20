Зеленский заявил, что Украина рассчитывает использовать все 210 миллиардов российских активов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отдаст кредит в 90 миллиардов евро только в случае, если Россия будет выплачивать репарации. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишом Монтенегру, передает корреспондент УНИАН.

"Мы получили 90 миллиардов на 2026-2027 годы. И вы знаете, что мы рассчитываем использовать все 210 миллиардов российских активов. И мы понимаем, что эти беспроцентные кредиты 90 миллиардов Украина будет возвращать только в том случае, если Россия будет выплачивать соответственно эти репарации Украине", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что это важная финансовая, геополитическая и политическая победа. По его словам, лидеры Европы показали свою силу и им хватило целостности для такого решения.

"Для нас это важно, для населения важно, для воинов. С практической стороны, что есть поддержка, и она будет", - добавил Зеленский.

ЕС одобрил решение о финансировании Украины в 2026-27 годах - что известно

Напомним, что ранее во время переговоров в Брюсселе Европейский Союз одобрил решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-27 годы. Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что механизм будет работать по принципу "репарационного кредита". По ее словам, Украина будет обязана вернуть эти средства только после того, как Россия выплатит репарации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что это решение является "четким сигнал из Европы" российскому диктатору Владимиру Путину.

