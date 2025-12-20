Предстоящий год открывает редкие возможности проявить себя и выйти на новый уровень.

Новый 2026 год можно воспринимать как чистое пространство для реализации самых смелых планов и идей. Хотя каждый из 12 знаков Зодиака получит свои шансы, именно четыре из них окажутся в центре мощных астрологических изменений. Эти сдвиги будут напрямую способствовать исполнению заветных желаний и долгосрочных целей, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

В течение 2025 года Сатурн и Нептун поочередно входили и выходили из вашего знака, заставляя уделять больше внимания внутреннему состоянию, осознанности и физическому самочувствию. Этот период оказался непростым, но он подготовил почву для грядущего подъема.

Начиная с 30 июня 2026 года Юпитер активирует ваш пятый дом - сферу творчества, удовольствий и романтики. Подобной энергетической поддержки не было с 2014-2015 годов. У вас появляется возможность реализовать давние мечты с куда большим запасом сил и вдохновения.

Вы почувствуете тягу к самовыражению, искусству и радости жизни. Захочется чаще откладывать рабочие вопросы ради отдыха, любви и ярких впечатлений. Одиноких Овнов ждет оживление личной жизни, а тех, кто в отношениях, - усиление страсти и эмоциональной близости. Особенно значимыми станут даты 20 июля и 31 августа, когда гармоничные аспекты Юпитера с Нептуном и Сатурном помогут превратить фантазии в реальные достижения.

Рак

Во второй половине 2025 года Юпитер проходил через ваш первый дом, усиливая самооценку, личную силу и веру в собственные возможности. Начало 2026 года, пока планета остается ретроградной до 10 марта, подойдет для внутренней работы - осмысления желаний, целей и истинных стремлений.

После разворота Юпитера в прямое движение, с марта по конец июня, вы почувствуете поддержку судьбы во внешних событиях. Это время, когда можно смело заявлять о себе, выходить в центр внимания и получать желаемое - будь то стабильность, свобода, признание или материальный рост. Уверенность в себе становится вашим главным магнитом для удачи.

Весной Юпитер образует благоприятные аспекты с планетами в секторах дружбы и путешествий, поэтому расширение горизонтов, особенно в компании единомышленников, принесет ощутимые плоды.

Лев

С 30 июня 2026 года Юпитер впервые за более чем десятилетие войдет в ваш знак и останется там до июля 2027 года. Это один из самых сильных транзитов для Львов, наполняющий год оптимизмом, верой в себя и стремлением к большим целям.

Вы и так привыкли рассчитывать на свои силы, но в 2026 году уверенность станет еще глубже. Любые идеи, планы и амбиции получат шанс воплотиться в реальности. Если ранее возникали сложности в отношениях - как с окружающими, так и с собой, - постепенно наступит гармония.

Юпитер также способствует обучению и расширению кругозора, поэтому новые знания и навыки будут даваться легче. Вы почувствуете, что можете открыто проявлять свою индивидуальность, не сомневаясь в собственной ценности. Отметьте даты 20, 21 июля и 31 августа - именно в этот период неожиданные события могут подтолкнуть вас к важному жизненному этапу.

Стрелец

2026 год обещает Стрельцам множество возможностей для развития и исследования нового. Впервые с 2014-2015 годов Юпитер, ваша управитель, активирует сферу путешествий, образования и личностного роста, побуждая выйти за рамки привычного.

Рутина, которая ранее сдерживала вас, начнет отступать. Вас ждут новые навыки, знакомства, поездки и идеи, способные изменить мировоззрение. Уровень стресса снизится, особенно в вопросах баланса между работой и личной жизнью.

Особенно удачными окажутся периоды около 20 и 21 июля, а также 31 августа, когда гармоничные аспекты Юпитера с Нептуном, Ураном и Сатурном усилят романтику, творчество и удачу в партнерских отношениях.

