В Кремле по достоинству оценили шокирующий уровень некомпетентности Стива Уиткоффа и сделали все возможное, чтобы главным переговорщиком Трампа стал именно он.

Крупный нью-йоркский застройщик Стив Уиткофф стал главным международным переговорщиком нынешнего президента США, несмотря на свою полную некомпетентность в вопросах геополитики. И хотя все знают, что эти двое - близкие друзья, взлету политической карьеры Уиткоффа поспособствовал не столько Дональд Трамп, сколько Владимир Путин. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что после возвращения в Белый Дом Трамп назначил своего друга Стива спецпосланником на Ближнем Востоке, поскольку у того был опыт бизнеса в Саудовской Аравии. А вопросами росийсько-украинской войны должен был заниматься Кит Келлог. Однак в дело вмешался Кремль, и очень быстро именно Уиткофф стал заниматься контактами с Россией, тогда как Келлога оттеснили на второй план.

Как пишет WSJ, с конца Второй мировой войны все контакты между Вашингтоном и Москвой всегда были тщательно выверены, ими руководили разведывательные службы, которые досконально знали соперника. Задействованные в контактах опытные дипломаты работали по строгим протоколам. Но с приходом Трампа вся эта система рухнула.

Сегодня у США нет посла в Москве, нет помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам. Переговоры с РФ ведет бизнесмен Уиткофф, который отклонил многочисленные предложения ЦРУ о проведении брифинга по России.

Госдепартамент США выделил небольшую группу сотрудников для помощи Уиткоффу, но они с трудом получают даже отчеты о зарубежных встречах Уиткоффа. За неполный год он шесть раз посещал Россию, тогда как в Украине не был ни разу.

На этой неделе Трамп похвастался, что Уиткофф "ничего не знал" о России, когда приступил к работе, но добивается успеха, потому что "люди любят Стива".

Как Путин сделал Уиткоффа главным переговорщиком Трампа

Источники WSJ утверждают, что Путин изучал психологические портреты чиновников из окружения Трампа и быстро пришел к выводу, что Кит Келлог не подходит России как американский переговорщик из-за его явно проукраинской позиции. А вот Уиткофф оказался хорошей кандадатурой на роль представителя США в переговорах с РФ.

Сделать Уиткоффа посланником США не составило труда для Путина. Трамп не скрывает скептицизма в отношении государственных институтов и высоко ценит личную преданность такого давнего друга, как Уиткофф.

Переговоры о переводе Уиткоффа на российско-украинский трэк Кремль вел через Саудовскую Аравию, задействовав для этого одного из помощников Путина Кирилла Дмитриева. Тот имел хорошие связи и с саудитами, и с американцами.

В этом россияяне имели успех. Как пишет WSJ , в определенный момент сам принц Саудовской Аравии предложил Уиткоффу заняться войной в Украине. Сами же россине пообещали отпустить сидящего в российской тюрьме американского учителя Марка Фогеля.

Десятилетими американские чиновники перед поездкой в Россию получали сборник инструкций, известный как "Московские правила", который объяснял как избежать компрометации и вербовки российскими спецслужбами. Однако Уиткофф отказался от всех инструкций и даже от штатного переводчика Госдепартамента.

Во время их первой встречи в Кремле Путин три часа излагал Уиткоффу свою версию российской истории, начиная с Киевской Руси. По словам источников, так Путин оценивал готовность Уиткоффа принимать российскую точку зрения.

То, что в награду за прослушанную лекцию ему фручили просидевшего 4 года в российской тюрьме Марка Фогеля, убедило Уиткоффа в "покладистости" России. Очень радовался успеху с освобождением американца и сам Трамп.

С тех пор Уиткофф встречался с Путиним еще пять раз, после каждой встречи рассказывая о том, как Россия стремится к миру.

Уиткоф и Россия: последние новости

Как писал УНИАН, спецпосланник президента США Стива Уиткоффа, посетивший Москву в начале декабря для переговоров с Владимиром Путиным, попробовал красную икру в одном из ресторанов и был настолько впечатлён, что ему вручили целый ящик этого деликатеса в качестве подарка для Дональда Трампа.

Однако такой подарок может нарушать американское законодательство: Конституция и законы США запрещают федеральным должностным лицам, включая президента, принимать подарки от иностранных государств без согласия Конгресса, если их стоимость превышает минимальный порог (на 2023–2025 годы – 480 долларов). Объём ящика не уточняется, но если он превышает примерно 5 кг (по российским ценам около 480 долларов, в США – значительно дороже), Трамп и Уткофф обязаны либо получить разрешение Конгресса, либо выкупить подарок, иначе это может квалифицироваться как взятка.

