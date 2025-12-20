Есть задача быстро разработать временные инфраструктурные решения, чтобы у людей было все необходимое.

Власть сейчас решает сложную ситуацию, которая возникла в Одесской области из-за российских ударов. А военное руководство разбирается с теми, кто отвечает за противовоздушную оборону области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что сейчас в Одесской области "жесткая ситуация из-за российских ударов по инфраструктуре портов, логистике и энергетике.

"Россия снова пытается ограничить море для Украины, блокировать приморские регионы. Мы будем этому противодействовать", - пообещал глава государства.

Он отметил, что для решения ситуации в области уже проведено несколько совещаний в телефонном режиме и онлайн-формате.

"Командующий получил задание очень быстро принять временные инфраструктурные решения для того, чтобы у людей были все возможности, по крайней мере, все те необходимости от продуктов питания и лекарств до топлива", - сказал глава государства.

Он также упомянул о понтонных мостах, но рассказывать о количестве и когда что будет сделано, отказался.

"На месте мой заместитель по региональной политике Никита (Виктор Никита - заместитель руководителя Офиса президента Украины - УНИАН) - докладывает и помогает на месте. На месте должен быть вице-премьер Кулеба, который отвечает также за это направление. И местные власти", - рассказал Зеленский.

Он заверил, что "все делают свое дело". "Разбираемся также с людьми, которые отвечают за противовоздушную оборону Одесской области. Но здесь оставьте нам этот диалог между мной и главкомом", - сказал он.

Удары РФ по Одесской области

Как сообщал УНИАН, ранее российская армия нанесла несколько мощных ударов по мосту в районе населенного пункта Маяки в Одесской области, что привело к перекрытию трассы Одесса-Рени. В результате тысячи людей застряли в масштабных пробках.

Кроме того, враг нанес баллистический удар по портовой инфраструктуре в Одесской области, в результате чего погибли 8 человек, еще 30 - получили ранения.

Также в Одесской области была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за российских атак по энергетической инфраструктуре.

