Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк показала, куда отправилась в поисках вдохновения, и попала в кадр без макияжа.
В своем Instagram в stories Леся опубликовала несколько видеороликов, на одном из которых написала:
"Едем в горы за вдохновением".
Судя по всему, ведущая решила отдохнуть в Карпатах.
Напомним, на днях Леся Никитюк показала, как нарядила первую елку в жизни сына Оскара, а также проговорилась, как нежно называет своего малыша.
"Первая елка, которую увидит наш "босс", будет сидеть и смотреть на огоньки. Елка тоже особенная в этом году, я много лет специально не распаковывала игрушки, держала их на спешл-рождество в моей жизни", - поведала Леся.
По ее словам, эти игрушки создавались и расписывались вручную: "Очень красиво, я просто в восторге".
Стоит отметить, что сыну Леси Никитюк и военнослужащего Дмитрия Бабчука на днях исполнилось полгода. Малыш появился на свет в июне.