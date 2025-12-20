Артистка поделилась с поклонниками, куда отправилась на выходные.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк показала, куда отправилась в поисках вдохновения, и попала в кадр без макияжа.

В своем Instagram в stories Леся опубликовала несколько видеороликов, на одном из которых написала:

"Едем в горы за вдохновением".

Видео дня

Судя по всему, ведущая решила отдохнуть в Карпатах.

Напомним, на днях Леся Никитюк показала, как нарядила первую елку в жизни сына Оскара, а также проговорилась, как нежно называет своего малыша.

"Первая елка, которую увидит наш "босс", будет сидеть и смотреть на огоньки. Елка тоже особенная в этом году, я много лет специально не распаковывала игрушки, держала их на спешл-рождество в моей жизни", - поведала Леся.

По ее словам, эти игрушки создавались и расписывались вручную: "Очень красиво, я просто в восторге".

Стоит отметить, что сыну Леси Никитюк и военнослужащего Дмитрия Бабчука на днях исполнилось полгода. Малыш появился на свет в июне.

