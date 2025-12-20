На днях Маша Полякова и Эден Пассарелли прибыли в Киев.

Популярная украинская певица Оля Полякова встретилась со своим зятем-американцем Эденом Пассарелли, который приехал в Украину.

Ранее УНИАН писал, что старшая дочь Поляковой Маша привезла своего мужа-иностранца в Киев и показала его первую реакцию.

Певица опубликовала в своем Instagram в stories видео, на котором видно, что пара пришла к ней в гости с подарками.

"Так, ну что, пришли мои дети с дарами. Это Маруся, это Эден. Это что, ты маме столько надарил?... Боже, какие хорошие дети! Ну, ладно, так уж и быть, покормлю вас", - пошутила Полякова за кадром.

Напомним, на днях Маша Полякова объявила о визите в Украину с мужем-иностранцем. Анонсировалось, что Эден Пассарелли впервые увидит родину жены и наконец познакомится с ее родителями.

Как известно, 20-летняя дочь Оли Поляковой вышла замуж в июле текущего года.

Спустя какое-то время Оля Полякова раскрыла всю правду, что думает о муже-иностранце своей дочки: "Не нравились парни дочери. Раньше все парни были какие-то никакие. Но сейчас у нее такой классный парень. Ой, уже муж".

