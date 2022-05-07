В то же время решение не касается российской дочки "Райфайзенбанка".

Австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) разорвала отношения с несколькими банками в России с открытыми в RBI корреспондентскими счетами. В то же время решение не касается российской дочки "Райфайзенбанка".

Об этом сообщает Российский РБК.

"В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России", - заявил представитель банка.

В то же время он не ответил, какие сотрудничество с какими именно банками разорвано.

Как сообщал УНИАН, ранее швейцарский банк Credit Suisse заморозил 10,4 миллиарда франков (10,63 миллиарда долларов) активов клиентов в первом квартале в рамках санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину.

В то же время ЕС готовится еще мощнее ударить по финансовой системе РФ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль заявил, что ЕС в шестом пакете санкций против Москвы готовит отключение дополнительных российских банков от SWIFT.

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