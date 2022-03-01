Райффайзенбанк рассматривает возможность ухода из России.

В связи с агрессией России против Украины Райффайзенбанк планирует свернуть свою деятельность на территории страны.

Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и входит в перечень 13 наиболее популярных финансовых учреждений страны. На официальном сайте банка сказано, что региональная сеть банка насчитывает 5 филиалов и 116 отделений.

Источники Reuters уточняют, что банк инвестировал 2,4 млрд евро в свою российскую дочернюю компанию, активы которой на конец прошлого года составляли 11,96 млрд евро.

Согласно расчетам Reuters, списание обоих активов приведет к сокращению чуть более чем на 100 базисных пунктов коэффициента основного капитала группы, являющегося ключевым показателем финансовой устойчивости, который составляет 13,14%.

Напомним, Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз. Европарламентарии запустили специальную процедуру вступления.

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