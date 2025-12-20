Энергия Стрельца подталкивает к движению вперед, но и напоминает, какой путь уже пройден.

С 20 декабря 2025 года три знака Зодиака получают особую поддержку от Вселенной. Новолуние в Стрельце запускает свежий цикл, связанный с верой в себя, смелыми решениями и расширением возможностей. Этот лунный период известен тем, что помогает увидеть перспективы шире и щедро откликается на вложенные усилия, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Энергия Стрельца подталкивает к движению вперед, но прежде напоминает, какой путь уже пройден. Новолуние высвечивает труд, вложенный в развитие, обучение, восстановление и подготовку к следующему этапу.

Для трех знаков Зодиака это новолуние становится моментом, когда упорство соединяется с надеждой на лучшее. 20 декабря приносит первые подтверждения того, что настойчивость дала результат, а старания не прошли зря.

Телец

20 декабря Телец может получить поддержку оттуда, откуда совсем не ожидал. Под влиянием новолуния в Стрельце начинает реализовываться то, над чем вы долго и последовательно работали. И да, это происходит по-настоящему.

Результаты становятся очевидными и служат прямым доказательством вашей правоты и вложенных усилий. Теперь вы ясно понимаете, что все достигнутое - ваша заслуга. Труд был проделан не напрасно, и плоды уже в ваших руках.

Вы чувствуете внутреннюю уверенность, потому что видите реальные подтверждения того, что строили свое будущее правильно. Этот лунный цикл приносит облегчение и ясность в том, как двигаться дальше и укреплять достигнутое. Вселенная отвечает вам щедро.

Водолей

Новолуние в Стрельце помогает Водолеям осознать, насколько удачно складывается ситуация. Вы наконец начинаете приближаться к цели, к которой шли настойчиво и без отступлений. 20 декабря ваши старания притягивают нужные контакты, полезные знакомства и перспективные возможности, особенно через общение и совместные проекты.

Возможен заметный сдвиг благодаря поддержке со стороны, наставничеству или командной работе. Вы оказываетесь среди людей, которые настроены на результат и готовы двигаться вперед вместе с вами. В этот день появляются первые ощутимые сигналы успеха.

Этот лунный транзит придает ощущение обновления и готовности замахнуться на большее. Перед вами начинают вырисовываться новые направления, а награда за упорство постепенно обретает конкретные формы. Сейчас важно понять, какой шаг станет следующим.

Рыбы

Новолуние в Стрельце акцентирует внимание Рыб на профессиональной сфере, репутации и результатах работы, над которыми вы трудились в течение последних месяцев. 20 декабря может принести событие или знак, подтверждающий, что вы двигались в верном направлении.

Ваша вовлеченность и преданность делу становятся заметны, а полученное признание наполняет новым смыслом и мотивацией. Вы не просто продвигаетесь вперед, но и находите вдохновение в собственных результатах. Именно так Вселенная проявляет свою благодарность.

Этот лунный цикл знаменует начало периода роста. Вы входите в новую фазу с расширяющимися возможностями и ощущением, что путь перед вами постепенно раскрывается. Все происходящее несет позитивный потенциал, Рыбы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака внезапно выстрелят в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: