Света стало меньше: ДТЭК обновил графики для Киева и области на 20 декабря

Если в области одна из очередей получила чуть больше света, то в Киеве сразу несколько очередей получили больше часов темноты.

В субботу, 20 декабря, ситуация с отключениями света в столичном регионе немного изменилась. Компания ДТЭК опубликовала обновленные графики для Киева и области.

Так, согласно новому графику для Киевской области подочередь 6,2 получила дополнительные 2,5 часа со светом. Если сначала планировалось выключать эту очередь трижды (с 11:30 до 15:00, с 16:00 до 18:30 и с 22:00 до 24:00 - всего 8 часов без света), то в обновленном графике отключение с 16:00 до 18:30 убрали. В остальных очередях для Киевщины изменений не произошло.

Зато в Киеве ситуация заметно ухудшилась. Так, в подочередях 1,2 и 2,2 добавились дополнительные 30 минут без света вечером, а в подочередь 2,1 добавились аж полтора часа без света. Остальные очереди Киева изменений не претерпели.

Ситуация в энергетике Украины

Как писал УНИАН, в результате массированной ночной атаки российских дронов-камикадзе по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались Николаев и населенные пункты Баштанского, Николаевского и Вознесенского районов области. Критическая и социальная инфраструктура работает на генераторах, обеспечиваются отопление, водоснабжение, водоотведение и мобильная связь.

Между тем Одесская область из-за своей стратегической важности и постоянных российских ударов оказалась в шаге от длительного "полублэкаута". По словам эксперта Юрия Корольчука, регион имеет единственный активный порт и ключевой транспортный маршрут для поставки военного оборудования, а его энергосистема, которая и раньше была слабой и недоразвитой, сейчас истощена критическими повреждениями, что значительно повышает риск затяжных отключений электроэнергии.

