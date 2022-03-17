Raiffeisen Bank International (RBI) заявил о возможности ухода из России.
Об этом сказано в сообщении на сайте банка.
В банке отметили, что война в Украине оказывает разрушительное воздействие на население и экономику страны.
"Эта беспрецедентная ситуация заставляет RBI задуматься о своей позиции в России. Поэтому мы оцениваем все стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка" в России, включая тщательно продуманный выход из "Райффайзенбанка" в России", — сказал генеральный директор RBI Йоханн Штробль.
Отмечается, что RBI и его дочерние банки продолжают работать в соответствии с местными и международными законами о санкциях, изменяющимися требованиями финансового рынка и в соответствии с Кодексом профессионального поведения.
"Дочерние банки RBI являются самофинансируемыми, хорошо капитализированными и имеют незначительные трансграничные риски в России. Мы обязаны заботиться о наших сотрудниках и наших клиентах", - добавил Штробль.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 16 марта украинские военные уничтожили 84 российских самолета и 108 вертолетов.