RBI и его дочерние банки продолжают работать в соответствии с местными и международными законами о санкциях.

Raiffeisen Bank International (RBI) заявил о возможности ухода из России.

Об этом сказано в сообщении на сайте банка.

В банке отметили, что война в Украине оказывает разрушительное воздействие на население и экономику страны.

"Эта беспрецедентная ситуация заставляет RBI задуматься о своей позиции в России. Поэтому мы оцениваем все стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка" в России, включая тщательно продуманный выход из "Райффайзенбанка" в России", — сказал генеральный директор RBI Йоханн Штробль.

Отмечается, что RBI и его дочерние банки продолжают работать в соответствии с местными и международными законами о санкциях, изменяющимися требованиями финансового рынка и в соответствии с Кодексом профессионального поведения.

"Дочерние банки RBI являются самофинансируемыми, хорошо капитализированными и имеют незначительные трансграничные риски в России. Мы обязаны заботиться о наших сотрудниках и наших клиентах", - добавил Штробль.

Война против Украины: