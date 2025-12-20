По словам политика, Португалия будет участвовать в операциях по обеспечению мира.

В будущем Португалия может принять участие в операциях на земле для обеспечения безопасности Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал премьер-министр Португальской Республики Луиш Монтенегру.

Отвечая на вопрос, будут ли португальские военные участвовать в силах обеспечения безопасности Украины, он отметил, что "мы не хотим быть здесь во время войны".

"Но в Коалиции желающих Португалия участвует. И будет участвовать в операциях по обеспечению мира. И в контексте миротворческой миссии, в контексте гарантий безопасности НАТО вместе с португальскими военными может разместить свои силы на территории Украины", - сказал Монтенегру.

Видео дня

Он также добавил:

"Например, также вместе с Латвией, Литвой можем участвовать в миротворческих миссиях и обеспечивать безопасность. Таким образом, президент Зеленский также знает, что Португалия всегда будет поддерживать и участвовать в миротворческих миссиях и в миссиях по обеспечению безопасности".

В то же время премьер добавил, что "сегодня этого еще не предусмотрено".

"Но когда эта проблема будет рассматриваться, Португалия всегда сможет принять в них участие. Сейчас Португалия предоставляет свою помощь в сфере разработки подводных дронов, а в будущем, конечно, мы можем принять участие в операциях на земле для обеспечения безопасности Украины", - сказал он.

Производство морских дронов между странами - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина и Португалия договорились о совместном производстве украинских морских дронов. Зеленский отметил, что сейчас это одно из самых перспективных направлений в оборонной работе.

В то же время Монтенегру отметил, что Португалия хотела бы поделиться с Украиной своим опытом и научными достижениями, которые могут быть полезными для нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: