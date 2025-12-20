Кошки могут играть с вами, а могут проявлять агрессию.

Кошки выражают себя и общаются со своими хозяевами с помощью языка тела и звуковых сигналов, таких как мурлыканье или мяуканье. Укусы – это еще один важный способ общения кошек, однако это может быть довольно неприятно для владельца. Портал Catster рассказал о 7 причинах, почему кошки могут укусить, и как избежать таких случаев.

1. Игра

Кошки и котята могут покусывать друг друга во время игры. Хотя для них это может быть нормальным поведением, если они вас кусают, это может быть нежелательно и болезненно

2. Привлечение внимания

Кошки могут бродить по дому, подкрадываясь к вашим ногам, а затем набрасываться и кусать их. Такое поведение, безусловно, привлечет ваше внимание, и кошки это знают. Скучающие кошки часто устраивают неприятности, например, царапают мебель и стены, или кусают хозяев за лодыжки, когда они ищут внимания или развлечения.

Видео дня

3. Чрезмерная стимуляция

Хотя кошки могут получать удовольствие от ласки, они также могут стать чрезмерно реактивными, перевозбужденными или просто устали от ласки на данный момент. Если вы не обращаете внимания на язык тела вашей кошки, который говорит вам остановиться, и продолжаете, ваша кошка может укусить вас в качестве последнего способа сказать: "Пожалуйста, остановитесь. С меня хватит". Кошки также могут кусаться, когда их не хотят гладить или когда вы гладите чувствительные места.

4. Страх

Кошка, чувствующая себя загнанной в угол без возможности побега, может прибегнуть к укусам, пытаясь убежать от угрозы. Угроза может исходить от вас или других людей, если вы заставляете свою кошку что-то делать, например, удерживать её для стрижки когтей.

5. Территориальная агрессия

Ваша кошка может считать ваш дом своей территорией и пытаться защитить свою территорию от злоумышленников. В некоторых случаях кошки могут нападать на знакомых людей и даже препятствовать им в доступе в комнаты вашего дома, демонстрируя таким образом доминирование. Если ваша домашняя кошка видит угрожающий стимул за пределами вашего дома, например, другую кошку через окно, это может спровоцировать агрессию, которая затем перенаправляется на вас или других людей внутри дома. Они могут укусить вас, потому что не могут добраться до истинного источника своего разочарования, а вы находитесь ближе к ним.

6. Материнство

Кошка-мать может укусить вас или других людей после рождения котят, защищая их. Такое поведение должно прекратиться по мере роста котят и снижения их зависимости от матери. Аналогично, кошка-мать может кусать своих котят, чтобы дисциплинировать их.

7. Боль

Кошки, которые плохо себя чувствуют, испытывают боль или дискомфорт, могут кусаться. Если вы заметили у своей кошки новое поведение, обратите внимание на другие признаки, такие как попытки спрятаться, отсутствие аппетита, сгорбленная поза или чувствительность к определенным участкам тела, поскольку это может указывать на то, что ваша кошка испытывает боль или дискомфорт.

Как отучить кошку кусаться

Предложите кошачью игрушку, когда ваш пушистый друг начинает кусаться. Обязательно щедро хвалите кошку, когда она перенаправляет это поведение на подходящий предмет или демонстрирует желаемое поведение рядом с вами и другими.

Сохраняйте спокойствие и игнорируйте попытки вашей кошки привлечь внимание укусами или царапинами. Поощряйте спокойное и тихое поведение.

Никогда не наказывайте кошку, так как это неэффективно и может привести к нежелательному поведению, вызванному страхом.

Кошкам, которые родили котят, необходимо обеспечить спокойную, тихую и свободную от отвлекающих факторов обстановку для выращивания потомства.

Если у вашей кошки проявляются агрессивные наклонности, сведите к минимуму визиты к ветеринару, как к людям, так и к другим животным.

Если ваша кошка внезапно начинает кусать вас или негативно реагировать на прикосновения, это ненормальное поведение следует оценить у ветеринара, чтобы определить причину.

Раньше эксперты объяснили, почему кошка лижет руки, когда ее гладишь, или лицо, и что она этим хочет сказать.

Вас также могут заинтересовать новости: