Филолог объяснила, как правильно образовать отчество от имени Ігор - правильный ответ не является очевидным.

Современное украинское правописание вносит изменения в образование отчества от мужского имени Игорь. Специально для УНИАН доктор филологических наук, профессор кафедры украинского языка и славистики Тележкина Олеся Александровна рассказала, что ранняя стала форма "Ігорович" с точки зрения грамматики не совсем корректна и объяснила, как правильно должно звучать отчество от имени Игорь в мужской и женской версии, а также о некоторых других исключительных случаях.

Ігоревич, Ігорович чи Ігорьович - как правильно по новому правописанию

"Если говорить об образовании отчества от мужского имени Игорь, то здесь есть определенные изменения по сравнению с тем, к чему мы привыкли раньше. Долгое время постоянной формой для мужчин было "Ігорович". Но с точки зрения современных грамматических норм считается не совсем корректной. Дело в том, что имя Игорь как существительное относится ко второму склонению, и именно это влияет на правильное образование отчества", - пояснила филолог.

Олеся Александровна отметила, что имя с точки зрения грамматики является таким же существительным, как и любое другое слово. Поэтому все словообразовательные процессы происходят с ним по тем же правилам, что и с другими существительными. Если слово относится к мягкой группе, то при словообразовании не теряет своих грамматических признаков.

Языковед рассказала, почему Ігорьович - правильный вариант. Это объясняется тем, что имя "Ігор" в начальной форме имеет нулевое, то есть грамматически не выраженное окончание. Однако в других падежах появляется мягкость: "Ігоря", "Ігорю". Именно это и свидетельствует, что слово относится к существительным мягкой группы. В целом слова на конечный "р" часто вызывают трудности, поэтому в случае с именем Игорь стоит просто запомнить: это мягкая группа, а значит говорим "Ігорьович", советует Олеся Александровна.

"И здесь очень легко, чтобы не путаться с тем, что было раньше, вспомнить имя Василий. Это так же мягкая группа и заканчивается на мягкий знак. Когда образуем отчество от него, добавляем суффикс "ович" - Васильевич. Вот и в случае с Игорем, мы просто добавляем мягкий знак перед суффиксом, чтобы была та же схема у нас графическая, что у Васильевича", - говорит профессор.

Как правильно написать отчество Ігорівна

"Женская форма "Игорівна" остается правильной и сейчас, как и было раньше", - объясняет филолог. Поэтому если слова Ігоревич или Ігорович новое правописание советует не употреблять, по женской форме изменений нет.

Эксперт добавила, что образование отчества имеет четкую словообразовательную схему. Для мужских имен используется один-единственный суффикс - ович. Если имя заканчивается на -о ("Петро", "Павло", "Дмитро") или на согласный (за исключением отдельных случаев), суффикс просто добавляется: "Дмитрович", "Павлович", "Олександрович". То же самое касается имен на -й: "Юрій", "Анатолій", "Олексій" - добавляем -ович без изменений основы и получаем "Юрійович", "Анатолійович", "Олексійович".

В случае женских отчеств - это может быть суффикс -івна или -іївна. Он присоединяется без дополнительных букв к чистой образовательной основе имени. Например, от "Юрія" будет "Юріївна", от "Євгенія" - "Євгеніївна", от "Дмитра" - "Дмитрівна".

Если имя в документах записано нестандартно или транслитерировано, отчество образуют от имеющегося варианта, придерживаясь украинских традиций и правил, а не иностранных форм. То есть, от устоявшегося в украинском языке "Дмитро" - получим "Дмитрівна", а не от русского Дмитрий - "Дмитріївна".

Изменило ли какие-то другие отчества новое правописание 2025 года

По словам Олеси Александровны, нужно быть особенно внимательными, когда имеем фонетические варианты одного и того же имени, которые исторически связаны между собой, но со временем закрепились как отдельные формы. Например, "Євген" и "Євгеній": несмотря на общий корень, в современном употреблении и с юридической точки зрения это разные имена. Поэтому правильно образовывать отчество так: "Євген" - "Євгенович", "Євгеній" - "Євгенійович". То же правило действует и для других парных вариантов имен.

Разобравшись, как правильно отчество от Ігор, также обратим внимание на необычные случаи словообразования. "Еще есть грамматически грамматический казус с именами Григорий и Николай. От имени "Григорій", по той схеме, что мы разобрали, которая и зафиксирована в действующем правописании, мы должны говорить "Григорійович". Но если мы спросим любого сына Григория, "какое ваше отчество?" - они скажут Григорович", - говорит профессор.

Фактически сложилось так, что отчество образуют не непосредственно от имени "Григорій", а от формы "Григір", и в результате имеем "Григорович". Хотя само имя "Григір" сейчас встречается редко, большинство носителей носят имя "Григорій", уточняет Олеся Александровна.

Впрочем, форма отчества "Григорович" закрепилась в языковой норме исторически и воспринимается как постоянная, независимо от того, что фактически происходит от другого, малоупотребительного варианта.

"Что касается Николая, мы с вами наоборот имеем наращивание. "Миколайович", да? Хотя имя отца этого человека - "Микола", а не "Миколай". Почему я сказала, что грамматический казус? Потому что параллельно существовали обе формы имени: какая чаще употреблялась носителями языка, такое отчество и образовалось", - пояснила она.

Бывают единичные особые случаи. Например, от имени "Микола" в орфографическом словаре зафиксированы формы отчества "Миколович" и "Миколівна", хотя многим украинцам такие слова не нравится. Со всеми другими именами проблем нет - никаких сложных переходов или исключений, говорит профессор.

справка Тележкина Олеся Александровна Филолог Украинский филолог, профессор, доктор филологических наук, опыт преподавания в университетах Сум, Харькова, Познани и Тернополя. Специализируется на украиноведении, языковой подготовке, литературоведении и педагогике. Автор многочисленных курсов и вебинаров для учителей, активна в научных журналах и общественных организациях.

