В этом году у украинцев есть шанс встретить рождественские и новогодние праздники с настоящей зимней погодой - морозной, снежной и солнечной. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу", отметив, что на следующей неделе в Украину ворвется значительное похолодание.

Последняя неделя года будет холодной

Синоптик отмечает, что с 24 декабря арктическая воздушная масса принесет в Украину похолодание. Оно начнется с северных областей Украины, где температура снизится на 6-8 градусов. В ночное время минимальные значения температуры достигнут -5...-12 градусов, днем также будет минусовая температура.

Наиболее холодными станут 25 и 26 декабря, а также последние дни года - с 29 по 31 декабря. Кроме того, станет больше солнечных дней, ведь влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию сплошной облачности.

Шансы на снег в Рождество и новогоднюю ночь

Через западные, центральные и юго-западные регионы будут проходить слабо выраженные атмосферные фронты, там снег может покрыть землю накануне похолодания. В то же время Левобережье Украины останется в поле высокого атмосферного давления, поэтому здесь морозы ударят на голую землю.

В то же время Кибальчич обнадежил, что в последние дни декабря ряд циклонов и атмосферных фронтов с севера Европы все же может принести снег на большую часть территории Украины. Поэтому есть надежда на настоящую зиму с морозцем и снегом на рождественские и новогодние праздники.

Ранее синоптик Наталья Птуха отметила, что Рождество будет без осадков, только в большинстве западных областей 24 декабря может быть небольшой мокрый снег и дождь.

25 декабря, отметила Птуха, также будет преимущественно без осадков. Температура ночью-4°...-10°, на Левобережье местами - даже немного ниже. Днем 0°...-6°.

