В 2025 году елку подарила Львову семья Пашечков из Сокольников.

Во Львове установили и украсили главную елку города.

В 2025 году елку подарила Львову семья Пашечков из Сокольников. Они более 18 лет выращивали дерево в своем дворе.

Одной из главных особенностей елки во Львове является символический "противотанковый еж" на ее верхушке. Ее сварили специалисты "Львовэлектротранса" в 2022 году. Также дерево украсили иллюминацией из прошлых лет.

Новогодняя елка во Львове - что известно

Напомним, что новогоднюю елку во Львове начали устанавливать 2 декабря. Елке - 18 лет, а ее высота достигает 14 метров.

Всего в 2025 году более 15 елок претендовали стать главной рождественской красавицей Львова.

Всего в 2025 году более 15 елок претендовали стать главной рождественской красавицей Львова. По словам руководительницы управления культуры департамента образования и культуры Львовского городского совета Марты Бешлей, город не тратит средств на елку, поскольку львовяне и жители окрестных общин дарят дерево на безвозмездной основе. Монтаж также не потребовал дополнительных затрат, ведь использовалась имеющиеся в городе конструкции и прошлогодняя иллюминация.

Официальное открытие елки на площади перед Оперным театром состоялось в канун Дня Святого Николая - 5 декабря.

