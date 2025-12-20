На местах работают медицинские, спасательные и пиротехнические службы..

Российские оккупанты целенаправленно уничтожают логистическую инфраструктуру Одесской области и терроризирует гражданское население. Враг хочет прервать сообщение юга Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

Россияне нанесли новые удары по Одесской области

"Ночью враг нанес баллистический удар по порту в Одессе. На данный момент количество погибших, к сожалению, возросло до восьми, около 30 человек получили ранения. Обстрелы не прекращаются. После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Южный - есть попадания в резервуары. На местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы, задействованы все необходимые аварийные бригады", - поделился он.

Продолжается работа по обеспечению логистики и восстановлению важных услуг

Кулеба отметил, что параллельно продолжается работа по обеспечению логистики после атаки на мост в районе Маяков. Он подчеркнул, что жители Одесской области имеют сообщение и доступ ко всем необходимым товарам и услугам. По его словам, обеспечен ппроезд для экстренных служб, грузов с продуктами питания, почтовых перевозчиков и других неотложных перевозок.

Кроме того, вице-премьер-министр по восстановлению Украины написал, что "Укрпочта" своевременно доставляет посылки, пенсии и социальные выплаты в Одесской области. Также действуют альтернативные маршруты транспортного сообщения, которые позволяют обеспечивать как приграничную логистику, так и связь региона с другими областями.

Кулеба добавил, что все пункты пропуска работают. По его словам, значительных очередей транспорта не фиксируется.

Также вице-премьер-министр по восстановлению Украины рассказал, что "Укрзализныця" назначает дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева. Билеты уже доступны в продаже.

"Без электроснабжения еще остаются более 37 тысяч абонентов в городе Одесса и Одесском районе. Теплом и водой жители региона обеспечены. После обстрелов без света также Николаев. Аварийные бригады работают над восстановлением", - добавил Кулеба.

Ситуация в Одесской области

Напомним, что вечером 18 декабря оккупанты ударили по мосту в районе населенного пункта Маяки в Одесской области. В результате атаки погибла женщина, трое детей получили ранения.

В результате атаки трассу Одесса-Рени перекрыли. Тысячи людей застряли в масштабных пробках.

Жительница Одессы Светлана рассказала УНИАН по телефону, что после ударов по мосту регулярные автобусные рейсы были отменены. По ее словам, у тех, кто согласился ехать из Одессы в Молдову, цена выросла до 3000 тысяч гривень за билет.

Кроме того, житель Одессы Сергей Кремин рассказал УНИАН, что по состоянию на 19:00 в пригороде Одессы, в районе Двух столбов, правоохранителями был перекрыт путь в сторону Маяк. Он поделился, что проблемы начались с 18 декабря, после того, как на мосту из-за российской атаки погибла мать троих детей.

Также 19 декабря российские оккупанты атаковали порт в Одесской области баллистическими ракетами. В результате удара семь человек погибли и еще 15 получили ранения. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке.

