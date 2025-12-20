Исполнительницу похвалили за перевод русскоязычных хитов.

Украинская певица Тина Кароль неоднозначно отреагировала резким замечанием на похвалу за перевод старых русскоязычных хитов.

Накануне исполнительница представила украинскую версию песни "Шиншилла" и выпустила новый клип к ней.

Также певица анонсировала выход нового альбома "Любовь. Слезы. Манифест", в который войдут и другие украиноязычные версии ее хитов ("Ноченька", "Жизнь продолжается", "Сдаться ты всегда успеешь", "Помню", "Выше облаков").

В соцсети Threads блогерша Нателла Кирс похвалила Кароль за такое решение и поблагодарила артистов, которые решаются на перевод.

Певица на это внезапно отреагировала резким замечанием, которое многие восприняли как неуместное.

"Это не акт перевода и не жест "наконец-то". Это решение заново написать то, что уже имело форму, но требовало нового смысла. Песни не были переведены. Они были переосмыслены. Им предоставлено новое дыхание, новое предназначение, новую логику… Не сводите творчество и какой-либо труд к формуле "наконец-то дождались". Так мыслят те, кто не творит", - написала Кароль.

Она добавила, что данные "тексты представляют собой новую версию произведений":

"И они нравятся мне сейчас, честно, даже больше оригинальных".

А соавторы, с которыми она работала над текстами, как заявила певица, пришли к ней не как исполнители задания, а как "носители искры": "Искра стала пламенем - не по приказу, а по зову сердечной чакры".

Напомним, ранее Тина Кароль сделала неожиданное признание на фоне критики ее творчества со стороны композитора Евгения Рыбчинского.

