Задокументированы сотни случаев нападения этих животных на людей.

Существуют ли в мире животные, которые целенаправленно охотятся на людей и едят их? Портал iflscience.com проанализировал статистику нападений и определил три самых хищных вида, которые считают людей своей добычей.

Львы

Есть многочисленные доказательства и сообщения, свидетельствующие о том, что львы активно охотятся на людей. В 2015 году в Южной Африке во время сафари женщина была загрызена насмерть через окно автомобиля. В Танзании ежегодно львы убивают около 50 человек, чаще всего молодых мужчин, возвращающихся домой после ночной прогулки. В период с 1990 по 2004 год в стране было зарегистрировано 563 случая смерти, хотя стоит отметить, что Танзания имеет самую большую популяцию львов в Африке.

"Южная Танзания, похоже, является горячей точкой для львов-людоедов", – пояснила BBC доктор Эми Дикман, биолог-эколог.

Видео дня

Белые медведи

Нападения белых медведей на людей чрезвычайно редки, но, к сожалению, не являются чем-то неслыханным. В 2023 году в одной из деревень Аляски белый медведь убил женщину и ее сына, а в 2024 году на острове Бреворт в северной Канаде два белых медведя убили рабочего.

Исследование 2017 года показало, что в период с 1870 по 2014 год в Канаде, Гренландии, Норвегии, России и США произошло 73 нападения белых медведей, в результате которых 20 человек погибли и 63 получили травмы, 20 % из этих случаев произошли в период с 2010 по 2014 год. Что касается причин нападений, в отчете указано, что "наибольшую угрозу для безопасности людей представляли взрослые самцы белых медведей, испытывавшие стресс из-за нехватки пищи". Активная охота на людей в качестве добычи – редкий, но ужасный вариант, когда пищи не хватает.

Крокодилы

Существует 26 признанных видов крокодилов, из которых только восемь, как известно, охотятся на людей. Точного подсчета количества нападений на людей в год не существует, хотя вероятно, что их происходит гораздо больше, чем сообщается, поскольку ареал обитания многих из этих рептилий простирается на отдаленные районы.

В то время как львы и белые медведи могут рассматриваться как активно охотящиеся на людей, сообщения о крокодилах, обычно свидетельствуют, что они пользуются ситуацией, когда человек оказался не в том месте и не в то время.

Морские и нильские крокодилы чаще всего попадают в новости из-за нападений на людей. Сообщалось, что крокодил Осама съел по меньшей мере 83 человека в Уганде в районе озера Виктория. Длина крокодила Осамы составляла около 5 метров, и даже есть сообщения о том, что он активно переворачивал лодки, чтобы съесть людей, находившихся в них.

Ранее ученые четко объяснили, спосбен ли кит проглотить челоека.

Вас также могут заинтересовать новости: