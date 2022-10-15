В некоторых регионах РФ процесс мобилизации приостановлен из-за того, что там столкнулись с организационными проблемами.

Приостановку мобилизации в России объяснили "мобилизационными волнами", но там есть и другие проблемы.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Freedom.

Комментируя слова российского диктатора Владимира Путина о том, что в рамках объявленной мобилизации уже призвано 222 тысячи человек, Жданов отметил, что ориентировочно такое количество действительно может быть.

"Наша разведка дает, что чуть больше 100 тысяч они собрали. Может еще тысяч 50-60 находятся где-то в дороге между военкоматами и сборными пунктами", - отметил эксперт.

По его словам, в некоторых регионах РФ процесс мобилизации приостановлен из-за того, что там столкнулись с организационными проблемами.

"Система не успевает обрабатывать этих людей – принимать и распределять. В учебных центрах не хватает казарменно-жилого фонда. На улице холодно. Воинские части не готовы к их приему, поскольку все надеялись, что их будут собирать на сборных пунктах и отправлять в учебки. Так что они частично притормозили. И они сейчас дифференцируют, по регионам будут проводить мобилизацию", - говорит Жданов.

Слова Путина о том, что мобилизация закончится через две недели, по мнению Жданова, были сказаны для того, чтобы успокоить электорат.

"Я думаю, это больше для внутреннего потребления. А сама мобилизация – они будут стараться максимально набрать личный состав", - сказал эксперт.

Еще одной причиной, почему приостанавливается мобилизация, Жданов называет то, что уже набранных нужно куда-то направлять.

"Они уже объявили, что разбивается на три волны. Раньше этого не было, а сейчас уже появилась информация. Первую волну они якобы уже набрали, и теперь ее надо куда-то распределить. В Беларусь 20 тысяч должны отправить, к нам уже порядка 30 тыс. отправили. Они сейчас таким вот образом будут их распихивать. Вот когда они распихают этих, тогда пойдет следующая волна мобилизации", - сказал эксперт.

Мобилизация в России 2022

21 сентября президент РФ Владимир Путин поставил россиян перед фактом - сказал, что в стране с этого же дня стартует частичная мобилизация военных.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу говорил, что мобилизовать должны были около 300 тыс. россиян. По сведениям росСМИ, количество мобилизованных в России может превысить 1 млн человек.

Мобилизовать должны были только тех военных, которые находились в запасе. Кроме того, военные еще должны были проходить обучение. Однако на самом деле повестки получали не только люди с военным опытом. Также людей без подготовки почти сразу отправляли на войну с Украиной.

Позже сообщалось, что в РФ есть серьезные проблемы с обеспечением мобилизованных, в частности, не хватает зимней формы.

В России признались в гибели первых пяти мобилизованных 13 октября. После этого последовала волна критики военного командования.

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