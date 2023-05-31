Никаких обсуждений введения военного положения в стране не ведется, уверяет Песков.

На фоне очередных, вероятно, подставных ударов по Москве в России начали звучать призывы ввести военное положение. Кремль поспешил успокоить россиян, пообещав не прибегать к таким мерам.

Как пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости", спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "достаточно тревожной" ситуацию в приграничных с Украиной областях, но заверил, что никаких решений насчет военного положения в России не принималось и никаких обсуждений на этот счет не ведется.

Напомним, днем ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "необходимо объявить военное положение в России" и "использовать все боевые ресурсы" для войны против Украины. Его заявления прозвучали после того, как в Москве прогремели взрывы.

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Военное положение в России - что нужно знать

Несмотря на продолжающуюся 16-й месяц полномасштабную войну, российские власти не объявили военное положение на территории России.

При этом в октябре 2022 года российский диктатор Владимир Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины в четырех областях – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

В конце прошлого года сообщалось, что Кремль собирается провести фейковые выборы на оккупированных территориях в сентябре и ищет для этого способы. На этой неделе российский диктатор подписал закон, который открыл путь к проведению "выборов" на захваченной территории Украины и узаконил процесс депортации украинского населения в Россию.

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