Кроме того, он пригрозил Европе, что "Россия постучит ей в дверь".

Марионеточный лидер Чечни Рамзан Кадыров заговорил о "мести в полном смысле слова" в зоне боевых действий после атаки беспилотников по Москве.

Как заявил Кадыров в Telegram, месть должна быть "не жесткой, а жестокой".

"По моему мнению, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы вместе сместить всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные", - написал Кадыров.

Не обошлось и без угроз Европе. Кадыров пугает европейцев, что "Россия постучит им в дверь".

"Странам Европы тоже необходимо задуматься над тем, кого они спонсируют и на каких условиях предоставляют вооружение. Откликнется, когда Россия постучит в дверь, например, Германии или Польши. И ответить уже не будет чем - все вооружение потратили на Украину", - заявил опальный шут.

Он назвал атаку дронов попыткой "обратить на себя внимание" и "выиграть информационные очки после крупных поражений "на земле".

"Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО (специальная военная операция, так россияне называют войну - УНИАН), что такое месть в полном смысле", - добавил Кадыров.

Москву атаковали дроны

Сегодня утром в Москве прогремели взрывы. Местные власти заявили, что в результате атаки дронов в нескольких зданиях есть "незначительные повреждения".

Три беспилотника попали в жилые дома на ул. Атласова, Профсоюзная и на Ленинском проспекте. Есть пострадавшие. Беспилотники атаковали и Подмосковье. Всего на подлете в Москву якобы сбили 13 дронов, в том числе в районе Рублевки и Новой Москвы.

Российский диктатор Владимир Путин абсурдно прокомментировал атаку беспилотников по Москве. В его речи раздались угрозы.

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