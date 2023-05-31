Она заметила некоторые элементы предварительного планирования.

Атака дронов на Москву во вторник, 30 мая, могла быть "операцией под чужим флагом".

Об этом сказала доктор Александра Уолмсли из аналитического центра обороны и безопасности Королевского объединенного института вооруженных сил в эфире Sky News. По ее мнению, проведение такой атаки Украиной было бы "довольно безрассудным и недальновидным", поскольку могло бы расколоть НАТО.

Она назвала кадры полета и перехвата дронов над Москвой "впечатляющими". "Это показывает, что либо люди все время наблюдали за дронами, и им очень повезло, либо был какой-то элемент предварительного планирования", - сказала Уолмсли.

Видео дня

Аналитик говорит, что слегка склоняется к мысли, что это могла быть "атака под чужим флагом" со стороны России, однако сейчас остается много неизвестного.

Атака дронов на Москву: что известно

Вчера утром стало известно, что в Москве прогремел ряд взрывов. В сети появились фото и видео беспилотников и обломков, Россия обвинила в атаке Украину.

Российские Telegram-каналы сообщали, что в атаке были задействованы около БПЛА, в Министерстве обороны РФ заявили о якобы сбитии восьми.

Путин, комментируя атаку, заявил, что Россию "провоцируют на зеркальные действия".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не имеет прямого отношения к этой атаке.

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