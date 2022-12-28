Драка в аппарате Кремля началась, но попытка изначально провальная, говорит Полоскова.

В России некая влиятельная группа людей готовит Дмитрия Медведева на роль преемника Владимира Путина.

Процесс запущен, началась подковерная борьба в аппарате президента РФ. Об этом сообщила доктор политических наук и госсоветник РФ первого класса Татьяна Полоскова.

"Медведев ничего не решает, потому что у него для этого ни знания, ни образования, ни определенного кругозора - ничего нет. И я хочу сказать, что это вот попытка сделать из Медведева орудие спасения страны, это фигурально выражаюсь я. В общем-то провальная эта попытка изначально, потому что дело не в Медведеве, а дело в отсутствии потенциала у этой страны и у населения, руководства. Вот и всё. Кто-то очень хочет, чтобы Медведев стал президентом снова и даже я догадываюсь кто хочет. То есть это драка в аппарате, вот и всё", - говорит Полоскова.

Дмитрий Медведев – последние новости

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев злоупотребляет алкоголем, сообщал бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев.

Предполагают, что часть российских элит может видеть Медведева как замену Путину. В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что у Медведева есть шансы.

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