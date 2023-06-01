Отмечается, что в результате "атаки" якобы есть пострадавшие.

Губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков пожаловался на ночные обстрелы Шебекино. В регионе объявили эвакуацию населения в другие регионы.

По его словам, обстрел якобы продолжался около часа и, конечно же, традиционно обвинил Украину

"По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести", - сообщил российский чиновник в своем Telegram-канале.

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При этом он указал, что в Шебекино якобы осколками арт снарядов поврежден один автомобиль и участок дороги, а также произошли обрывы на линии электропередачи. В то же время в селе Графовка Краснояружского района якобы осколками снарядов посечен фасад и выбиты стекла в адмздании и продуктовом магазине.

В самом же Белгороде раздалась серия взрывов. Сообщалось о работе ПВО.

Кроме того, Гладков заявил об эвакуации женщин и детей из "опасных регионов" области:

31 мая около 300 детей уже эвакуировали в Воронежскую область, а 1 июня в Пензу увезут 200 человек, среди которых женщины с детьми;

3 июня 300 детей из Грайворонского района отправят в Ярославль, а еще 300 из Шебекинского района эвакуируют в Калугу;

губернаторы Липецкой и Томской согласились взять по 200 эвакуированных.

Ситуация в Белгородской области РФ - последние новости

31 мая 2023 года губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил якобы об обстреле населенных пунктов со стороны Украины. По его словам, один человек получил ранения. В частости якобы под огонь попало Шебекино - повреждены жилые дома, горел транспорт.

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