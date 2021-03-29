Владимир Жириновский / фото УНИАН

Скандальный депутат российской Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский завыл по-волчьи в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Видео пользователи публикуют в YouTube.

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«Когда мир подойдет к последней черте, когда опасность, вот-вот война начнется, они втроем должны завыть по-волчьи: Джо, Си и наш президент. Показываю, как», - сказал Жириновский и принялся выть.

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Автор: Катерина Шварц