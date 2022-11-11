Он отмечает, что это никакой не "акт доброй воли", как это пытаются представить российские захватчики.

Уход российских оккупантов на Херсонщине состоялся под натиском ВСУ

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона

"То, что касается отхода оккупантов – это под влиянием наших Вооруженных сил происходит. Никакого акта доброй воли или еще что-то они себе придумывают и показывают по телевидению, что кто-то кому-то дает команды. Они имели четкое представление: если бы они там оставались еще определенный период времени, то их там бы физически уже не было", - акцентировал Данилов.

Видео дня

Секретарь СНБО отметил, что гражданскому населению пока не советуют возвращаться в деоккупированные населенные пункты Херсонщины, потому что должно пройти разминирование территории.

"То, что остается после них, то, что касается инфраструктуры, то они уничтожают все, что можно уничтожить. И, к большому сожалению, на сегодняшний день можно подтвердить: огромная территория заминирована. Более того, мы не исключаем, что есть заложенные большие фугасы, и поэтому очень осторожно надо населению относиться к этому вопросу. И до того времени, пока наши вооруженные силы, пока наши военные не дадут добро на возвращение в те населенные пункты, которые каждый день они освобождают, пока туда возвращаться населению мы не советуем. Потому что должна быть абсолютно чистая территория от мин, от взрывных других предметов – это большая работа для наших ребят и девушек, которые занимаются именно этой работой", - подчеркнул Данилов.

Он подтвердил что "Антоновский мост действительно уже находится в абсолютно неработоспособном состоянии" и пояснил по ситуации на переправах через Днепр у Херсона и Берислава.

"На сегодняшний день переправы затруднены, как все понимают. Оккупанты когда покидали территорию, они все за собой уничтожили. Еще раз подчеркиваю, речь идет об объектах критической инфраструктуры и в самом городе Херсоне, и в других населенных пунктах, которые временно находились под оккупацией. Они не оставляют камня на камне, но я более чем уверен, что мы все восстановим, все это будет починено и наши люди будут жить в нормальных цивилизованных условиях", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что на сегодняшний день правый и левый берега Днепра возле Херсона сейчас соединяет разве что Каховская дамба.

"Но я хочу сказать, что вопросы, которые на сегодняшний день есть по переправе с правого на левый берег, при необходимости наши вооруженные силы понимают, каким образом преодолевать эти преграды", - отметил Данилов.

Война в Украине: освобождение Херсона

Как сообщал УНИАН, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр в Херсонской области.

Генерал Сергей Суровикин, командующий российских войск в Украине, подтвердил, что они отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав основной причиной проблемы со снабжением.

10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

По данным Генштаба ВСУ, 10 ноября украинские защитники освободили еще 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

Сегодня, 11 ноября, в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские военные.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что сейчас украинские войска находятся на подступах к Херсону, в город зашли специальные подразделения.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 февраля "историческим днем", поскольку сегодня Украина возвращает Херсон.

Вас также могут заинтересовать новости: