Российские оккупанты так убегали, что покинули целый вертолет.

Украинские воины 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ вернули вертолет Ми-8 в аэропорту "Херсон".

Видео опубликовал в твитере военный блогер Special Kherson Cat.

"Я не знаю, кто там отжимает танки или что-то такое, но мы отжали вертолет. Это сделал 1-й батальон 28-й бригады. Похоже, вертолет раньше был украинский. Теперь мы его возвращаем в родную гавань", — сказал военный, который снимал видео, предположительно в Чернобаевке.

Видео дня

Вероятно, ранее этот вертолет был захвачен российскими оккупантами и перекрашен. Где и при каких обстоятельствах вертолет был потерян неизвестно.

В сети россияне сетуют, почему российски войска не сожгли "птичку" перед отступлением с правого берега.

И предупреждают, что теперь из этого вертолета может прилететь БК на их голову.

Справка УНИАН. Ми-8 - советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Самый массовый вертолет с двумя двигателями в мире, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Широко используется для выполнения многих гражданских и военных задач.

Война в Украине: Херсон

В пятницу, 11 ноября, после 256 дней оккупации ВСУ зашли в Херсон, а над зданием администрации Херсонщины вновь появились украинские флаги.

Позже в ГУР Минобороны сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, а пути отступления российских оккупантов находятся под огненным контролем украинской армии.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 февраля "историческим днем", поскольку сегодня Украина возвращает Херсон.

Вас также могут заинтересовать новости: