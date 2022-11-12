Также россияне оставили после себя много заминированных территорий и "ловушек", в том числе и растяжек.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на освобожденных территориях юга нашли российские танки, артиллерию и другую технику, которую россияне не смогли переправить через Днепр во время отступления.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире марафона FREEДОМ.

"Техника есть (покинутая оккупантами - ред.). Она рассредоточена. Основную массу они пытались эвакуировать и перемещали даже теми альтернативными переправами, которые для этого не предусмотрены. Нашими подразделениями зафиксированы и артиллерийские установки, и танки, и бронемашины. По полям собираем то, что есть, что пригодно – обязательно вернем уже как снаряды в обратную сторону", - рассказала она.

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Гуменюк добавила, что есть много заминированных территорий и "ловушек", которые оставили россияне, в частности растяжек. Поэтому возвращаться на деоккупированные территории пока опасно.

"Возвращаться пока рано. Оккупанты во время отступления минировали объекты критической инфраструктуры, перекрыли электроснабжение, обрывали водопроводы и газопроводы, ухудшали ситуацию с теплоснабжением. Поэтому очень много коммуникаций повреждено. Восстанавливать их под обстрелами очень сложно. Рекомендуем воздержаться от возвращения", - сказала она.

Освобождение Херсонщины

10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября в Херсон, который был под оккупацией с начала войны, зашли украинские военные.

Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку Украина вернула Херсон.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что уход оккупантов на Херсонщине состоялся под натиском ВСУ.

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