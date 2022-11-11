В ГУР МО подчеркнули, что брошенным военным командованием россиянам не удастся бежать.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что украинские военные заходят в оккупированный с начала марта Херсон.

Там отметили, что после отступления основной группировки войск армии РФ с украинского Херсона, российское командование бросило солдат на произвол судьбы, призвав пытаться сбежать самостоятельно, переодевшись в гражданскую одежду.

В ГУР МО обратились к россиянам и подчеркнули, что бежать им не удастся. Брошенных российских военных призвали сдаться в плен.

Видео дня

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", – говорится в сообщении ГУР МО.

Военные подчеркнули, что в случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует россиянам сохранение жизни и безопасность, соблюдение Женевских конвенций, питание, медицинскую помощь и возможность обмена.

В ГУР МО рассказали, что у россиян есть два пути сдачи в плен:

получить инструкции через проект "Хочу жить" (телефоны +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84, чат-бот в Telegram https://t.me/spasisebyabot);

в случае невозможности связаться с "Хочу жить", сдаться в плен при непосредственном контакте с военными.

При непосредственной сдаче в плен российскому военному следует отстегнуть магазин, повесить оружие на левое плечо стволом вниз, поднять руки с белым флагом и кричать "Сдаюсь!", подойти к украинским защитникам, выполняя все их команды.

Группа или подразделение могут сдаться по следующей схеме: сложить все оружие и отойти, стать перед своей военной техникой, предварительно заглушив ее, отправить переговорщика (офицера или самого старшего по званию) – он должен быть безоружным и иметь белый флаг.

"Если вы гражданин Украины из оккупированных территорий и вас насильно "призвали" и заставляли воевать на стороне Российской Федерации, сообщите украинским военным об этом. На допросе вы должны будете сообщить украинским военным свои данные: фамилию, имя, отчество, звание, дату рождения, личный номер и другую релевантную информацию", – объяснили в ГУР МО.

Ситуация в Херсоне

Как писал УНИАН, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин 9 ноября заявили об отводе своего личного состава с правого берега Днепра на левый в Херсонской области.

При этом накануне стало известно, что россияне перевезли свою "администрацию" из Херсона в Скадовск. В областном центре начали пропадать российские блокпосты и флаги. Министр обороны Украины Алексей Резникова, заявлял, что России понадобится по крайней мере неделя, чтобы вывести свои войска из Херсона.

По состоянию на вечер 10 ноября было известно, что украинскими защитниками освобожден 41 населенный пункт на южном направлении.

В СтратКоме ВСУ отмечали, что убегая россияне массово бросают собственную технику.

11 ноября в социальных сетях активно распространялись кадры, на которых можно увидеть жителей Херсона с флагами Украины и украинских военных на улицах города.

Вас также могут заинтересовать новости: