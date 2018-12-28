Украинцы считают главными событиями года Объединительный собор и военное положение - опрос

Главным политическим событием 2018 года в Украине, безусловно, респонденты признали объединение православных церквей.

Украинцы считают главными событиями года Объединительный собор украинских православных церквей и создание единой поместной Православной церкви Украины, введение военного положения в 10 областях Украины и акт агрессии РФ в районе Керченского пролива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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«Главным политическим событием 2018 года в Украине, безусловно, было признано объединение украинских православных церквей, предоставление томоса (ожидается, что томос об автокефалии будет предоставлен 6 января в Стамбуле - УНИАН). Это отметили 24% граждан», - говорится в результатах опроса.

Согласно его данным, также респонденты отметили введение военного положения (17%), акт агрессии России в районе Керченского пролива (9%) и продолжение войны на Донбассе (7%).

Ни одного события не смогли назвать 12% опрошенных (в прошлом году - 25%).

*** Общенациональное исследование было проведено фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает