Российские оккупанты из Самарской области перед отправкой на войну встречались с попом, который благословлял их похищенным крестом. Через 40 дней эти военные погибли в результате замечательного попадания ракет по зданию ПТУ в Макеевке.
Как пишет журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Telegram, крест был похищен рашистами с одной из церквей Луганска еще до начала полномасштабной войны. Казанский находит такое стечение обстоятельств очень символичным.
Российские пропагандисты еще три года назад щеголяли похищением креста из Луганска и называли его "уникальной реликвией". Украл крест архимандрит РПЦ Варфоломей (Кузнецов). Оккупантов из Самарской области благословлял протоиерей РПЦ Дмитрий Поляков. Последний говорил русским военным, что "с ними Господь".
Разгром базы РФ в Макеевке Донецкой области
В первые минуты 2023 года в базу РФ в оккупированной Макеевке прилетели "подарки" от ВСУ. Украинские воины нанесли мощный удар с HIMARS по оккупантам, которые находились в здании училища.
Ликвидированных рашистов считают сотнями, но в Минобороны РФ заявляют лишь о 63 своих военных. Впоследствии количество официально подтвержденных "двухсотых" возросло до 98.
В РФ заявили, что оккупанты сами виноваты, что ВСУ вычислили их, ведь пользовались мобильными телефонами, несмотря на запрет.