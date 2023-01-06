Не исключено, что перемирие на Рождество может стать причиной провокаций в одной из столичных святынь.

Российский диктатор Владимир Путин неожиданно объявил о рождественском перемирии, чтобы отвести фокус внимания россиян от массовой ликвидации оккупантов в Макеевке. Впрочем, есть и другая причина.

Как заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, перемирие Путин может использовать еще и для провокаций в Киево-Печерской Лавре.

"Запрос Путина о перемирии на Рождество - это попытка внутри России перебить картинку с Макеевкой, которая начала выходить из-под контроля. Дело в том, что традиционная тактика россиян – после громких поражений засыпать эфир тысячами никчемных переговоров, – сработала", – отметил советник главы МВД.

Денисенко добавил, что сегодня должны обнародовать имена виновных среди захватчиков, которые допустили разгромный удар ВСУ. По его убеждению, это будут "стрелочники вместо генералов".

"Не исключено, что это подготовка к провокациям в Лавре. Одним словом, ничего нового. Все, как всегда, примитивно", – добавил Денисенко.

Перемирие на Рождество: что предлагает Путин

Вчера, 5 января, опальный глава Русской Православной церкви патриарх Кирилл призвал ввести перемирие на Рождество Христово 2023.

В Украине выходку патриарха, который поддерживает войну и призывает к геноциду украинцев, не оценили. Впоследствии и сам Путин поручил российскому министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 00:00 7 числа.

В ОП заявили, что Украина на своей земле уничтожает исключительно членов оккупационной армии, и "временное перемирие" в нашей стране начнется лишь тогда, когда Россия покинет захваченные земли.

По мнению аналитиков ISW, Путин внезапно приказал прекратить огонь на Рождество по юлианскому календарю, чтобы очернить защитников Украины, поскольку они не перестанут бороться за свою землю.

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