ЧВК "Вагнер" использует заключенных как пушечное мясо в очень изнурительных наступательных операциях.

Из 50 тысяч наемников, которых владелец ЧВК"Вагнер" Евгений Пригожин насобирал по тюрьмам России, на передовой в Украине воюет лишь примерно пятая часть.

Аналитики Института изучения войны отметили, что такая ситуация сложилась, поскольку другие боевики или уже уничтожены, или получили ранения, или же дезертировали. Соответствующие данные обнародовала глава независимой российской правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова.

"ISW не может подтвердить эти цифры, но они являются весьма вероятными, учитывая модель ЧВК "Вагнер" об использовании наемников в качестве пушечного мяса в очень тяжелых наступательных операциях", - пояснили эксперты в отчете.

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По мнению аналитиков, модель, которую используют "вагнеровцы", удерживая высокоученых наемников с длительным сроком службы как руководство и элементы типа специальных сил на вершине массы необученных заключенных, также приводит к большим боевым потерям, капитуляции и дезертирству.

Ранее ISW сообщал о случаях, когда родственники бойцов группы "Вагнера" получали пустые гробы, хотя им говорили о гибели этих людей на войне. Аналитики считают, что это свидетельствует о том, что "Вагнеру" не хватает базовой административной и бюрократической инфраструктуры для отслеживания и представления собственных потерь.

Война в Украине: потери ЧВК "Вагнера"

На днях журналисты узнали, что "группа Вагнера" практикует отправку в Россию пустых гробов родственникам погибших наемников. Это раскрылось, когда один такой погибший и уже похороненный в закрытом гробу впоследствии нашелся живым в украинском плену.

Недавно США признали "группу Вагнера" международной преступной организацией. Вашингтон анонсировал новые санкции в отношении лиц, которые с ней связаны.

Как ранее сообщал УНИАН, "вагнеровцы" получили на войне в Украине репутацию "пушечного мяса", которое используется в кровавых лобовых атаках на украинские позиции. В боях за Бахмут и Соледар "Группа Вагнера" была практически разбита, говорят украинские военные.

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