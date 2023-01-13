Он намекнул, что заявления ведомства о "захвате" Соледара были неуместными.

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин едва ли не впервые публично вступил в конфронтацию с российским Минобороны. Он заявил, что у его наемников "постоянно пытаются украсть победу", намекая на сообщения ведомства о якобы захвате украинского Соледара.

"Значительный ущерб ЧВК "Вагнер" может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах. Это более серьезная угроза существованию ЧВК "Вагнер", - цитирует Пригожина его пресс-служба в Telegram.

Главарь "вагнеровцев" заявил, что в последнее время в российских средствах массовой информации "ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание "ЧВК Вагнер", не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана".

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"У "ЧВК Вагнер" постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, чтобы унизить их заслуги", - заявил Пригожин, упрекнув Минобороны РФ.

Для чего "Вагнеру" Соледар

ЧВК "Вагнер" штурмует Соледар в течение последних двух недель. Без контроля над этим городом врагу не удастся продвинуться вглубь Донецкой области. Штурмовые действия оккупанты начали 27 декабря.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ситуация в Соледаре очень сложная, но контролируемая. По его словам, боевики "Вагнер" использовали тактику атак волнами пехоты, в результате чего они понесли огромные потери.

Пригожин уже несколько раз отчитывался о "захвате" Соледара, а сегодня Минобороны России объявило о якобы "освобождении" города. Однако, в ВСУ опровергли эту ложь.

Министр Резников заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается показать, что его наемники эффективнее российской армии. Его интересует денежное вознаграждение за захват Соледара.

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