Пока у главаря ЧВК остается основная задача - громко хлопнуть дверью, но так, чтобы не оказаться в рядах предателей.

Сейчас частную военную компанию "Вагнер" слили, но главарь наемников Евгений Пригожин надеется, что к нему еще обратятся, а тогда уже он будет диктовать условия.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник, зэков у "Вагнера" осталось мало. Впрочем, больше таких "кадров" Пригожину не дают. В такой ситуации остается лишь сделать вид, что сам Пригожин не хочет больше вербовать зэков.

В то же время собеседник отметил, что необходимо смотреть на ход наступления Минобороны РФ без "Вагнера". По данным источника, вся система подготовки штурмовиков за 2-3 недели упирается в то, что они могут выполнять лишь одну ту же задачу. Таких штурмовиков у "Вагнера" сейчас более 5 тысяч точно. Пока эти люди остаются наемники будут продолжать активные действия по штурму укрепленных объектов, поскольку зэков и отпускать нельзя, и ни для чего больше они не годятся.

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"Сейчас у Пригожина одна задача – хлопнуть дверью громко, но так, чтобы в предатели не записали и был шанс вернуться. Сейчас "Оркестр" ("Вагнер" - УНИАН) слили, но кем его заменить? Пригожин надеется, что рано или поздно к нему вернутся и он получит возможность ставить условия в ответ. А если не получится договориться, то кому будет хуже?",- отмечает источник.

Зэки на войне против Украины

Для полномасштабной войны "Вагнер" оказался слишком малочисленным, летом 2022 года Пригожин начал массово вербовать заключенных в свою частную армию.

Согласно подсчетам фонда "Русь сидящая", в целом Пригожин смог завербовать около 50 тысяч российских заключенных однако около 40 тысяч из них всего за полгода боев были убиты, искалечены, взяты в плен или просто сбежали.

После потери большей части боевиков "Группа Вагнера" оказалась на грани выживания. При этом у Пригожина появились проблемы с вербовкой новых заключенных, что вынудило его объявить о прекращении набора "добровольцев" в российских тюрьмах.

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