Отмечается, что по этому делу подозреваемых нет.

Тела двух мужчин в военной форме обнаружили в Воронежской области Российской Федерации. У погибших есть огнестрельные ранения.

По информации ASTRA, 6 июля в 11:15 недалеко от лесополосы на 61 км автодороги "Воронеж-Луганск" в Хохольском районе Воронежской области обнаружили трупы двух мужчин в военной форме.

На вид погибшим 35-40 лет. Отмечается, что судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от огнестрельных ранений.

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На данный момент личности убитых не установлены. По данному факту открыто уголовное дело об убийстве, но подозреваемых нет.

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Смерть российского "пушечного мяса" еще до отправки на фронт в Украину не редкость. Так, весной в Курской области срочник расстрелял сослуживцев.

Кроме того, Брянской области убили майора. Среди подозревамых сержант, которого тот избил.

9 июля в Подмосковье произошла массовая драка в лагере подготовки российских военнослужащих. Инцидент произошел в воинской части посёлка Калининец, куда привезли контракников из города Юрга. Конфликт начался из-за того, что один из прибывших пошел в магазин - его обвинили в нарушении устава и начали избивать сотрудники разведроты и военной полиции.

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