Враги устроили перестрелку в оккупированном населенном пункте, отметили в Генштабе.

В Луганской области произошла драка между российскими военнослужащими и наемниками ЧВК "Вагнер", которая переросла в перестрелку, с обеих сторон есть потери.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации насчет российского вторжения по состоянию на 18:00 воскресенья, 23 апреля. В сообщении сказано, что, не имея значимых достижений на поле боя, военнослужащие вооруженных сил РФ и представители ЧВК "Вагнер" все чаще пытаются отыскать виновных в своих поражениях. Поэтому ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга.

"...недавно в населенном пункте Станица Луганская Луганской области произошла драка между военнослужащими вооруженных сил РФ и наемниками ЧВК "Вагнер", которая переросла в перестрелку. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон", - сказано в сообщении.

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Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 186 420 захватчиков.

Важные новости о ЧВК "Вагнер" - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 20 апреля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, комментируя видео с казнью украинского военнопленного, заявил, что основная ответственность за военные преступления лежит на государстве Российская Федерация и на регулярной российской армии.

По его словам, основные зверства, нарушения правил ведения войны и отношение к гражданскому населению имеют непосредственную связь с регулярной российской армией. При этом, добавил он, сегодня российская пропаганда хочет перебросить эту ответственность на какие-то неофициальные, неформальные военные объединения, формирования или группы.

Как известно, вечером 11 апреля в соцсетях появились видео, на котором российские военные ножом отрезают голову украинскому военнопленному. Судя по видео, военный еще был жив, когда один из оккупантов начал это делать. Эти действия приписали наемникам ЧВК "Вагнер".

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