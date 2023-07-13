Оккупант сообщил, что попал в подвал на территории бывшей 15-ой колонии в Перевальске без объяснения причин.

Появились подтверждения возобновления работы нелегального подвала для российских оккупантов в Перевальске: теперь туда отправляют не только отказников.

В редакцию ASTRA обратился мобилизованный Сергей Раевский. Он сообщил, что попал в подвал на территории бывшей 15-ой колонии в Перевальске без объяснения причин.

Раевский проходит службу в 1430-м полку. 18 мая его отвезли в Перевальск, где его незаконно удерживали 10 дней, а потом заставили подписать документы, что он якобы по собственному желанию переводится в 57-ю бригаду, дислоцированную в Донецкой области.

Когда Раевский попытался взять отпуск, оказалось, что сейчас он в 57-й бригаде не числится.

"В 57-й бригаде мне говорят, что могут сделать такую справку, но она будет недействительной. Получается, я не числюсь нигде, ни по каким документам я здесь не прохожу, - говорит Раевский. - В 1430-м полку говорят, что не знают, где я нахожусь. Как так, если я прикомандирован сюда? Прикомандировал меня "Историк". Получается, я здесь нелегально нахожусь. Меня нелегально отвезли, нелегально бросили", - сказал он.

Также Раевский сообщил, что его жена не получает денег, потому что обещанную генеральную доверенность ему в полку тоже так и не сделали.

Нечеловеческое отношение оккупантов друг к другу

На Бахмутском направлении 20-летний оккупант сдался в плен украинским военным. Он рассказал, как воевал без еды и воды, рыл окопы вблизи ЗАЭС и был на Херсонщине. Оккупант добавил, что ему обещали зарплату около 400 тысяч рублей. По факту, платили до 200 тысяч. Он также отметил, что воевать приходилось без еды и воды, а вся лесополоса – усеяна оружием.

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