Он скончался в госпитале.

В Подмосковье произошла массовая драка в лагере подготовки российских военнослужащих.

Об этом пишет местный Telegram-канал Tayga. По данным их источников, инцидент произошел 9 июля в воинской части посёлка Калининец, куда привезли контракников из города Юрга. Затем они должны были ехать на войну в Украине.

Конфликт начался из-за того, что один из прибывших пошел в магазин - его обвинили в нарушении устава и начали избивать сотрудники разведроты и военной полиции. Уже вечером на плацу разведрота напала на дневальных артдивизионов, все это едва не закончилось массовой дракой с ножами и палками.

В результате драки в одном из госпиталей скончался контрактник из Сибири. По данным канала, были сняты побои и направлено заявление в военную прокуратуру. При этом источники считают, что дело хотят "замять".

Конфликты в российской армии

Напомним, этой весной стало известно, что в Курской области российский срочник расстрелял своих сослуживцев.

Зимой в Ростовской области искали дезертира из частной военной компании "Вагнер", который открыл по патрульным огонь из пулемета.

Также сообщалось об убийстве майора в Брянской области. Это мог сделать сержант, которого тот избил.

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