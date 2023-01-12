В соцсетях мужчина активно позировал с выпивкой и примерил российский лакшери-стиль.

Паблики Кургана (РФ) сообщили о том, что в Украине ликвидировали 40-летнего добровольца Тимура Черепанова.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, оккупанта "минуснули" еще 20 октября прошлого года в городе Соледар Донецкой области. У россиянина осталась вдова и двое детей.

В соцсетях оккупант подписывался псевдонимом "Макс Фрай". Это литературный псевдоним, который объединяет двух авторов – одесситов Светлану Мартынчик и Игоря Степина. Также "Макс Фрай" - главное действующее лицо и рассказчик в их произведениях.

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Черепанов любил демонстрировать в соцсетях свое пристрастие к алкоголю, а также "лакшери"-жизнь. На одном из фото он пафосно позирует в белых соболях". Эксперт пошутил насчет этого.

"Эволюция по-руZски-"мачо-алкоголик-жмур"... Найденные страницы Черепанова малоинформативны, но фото, загруженные им в разные годы, наглядно отражают жизненный путь россиянина - от "мачо в белых соболях" до пропитого алкоголика, с финалом бессмысленной смерти на чужой земле в статусе оккупанта", - отметил эксперт.

Потери РФ в Украине: актуальные данные

Соледар, где ликвидировали Черепанова, стал эпицентром жесточайших боев. Стало известно, что украинские бойцы отправили в ад более 100 россиян под Соледаром.

Общие потери РФ с 24 февраля ориентировочно составили уже почти 114 тыс. человек. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 400 российских оккупантов. Аналитики ISW также сообщили, что РФ не смогла захватить Соледар и терпит поражения под Кременной.

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