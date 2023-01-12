Российские пропагандисты утверждают, что войска страны-агрессора якобы уже полностью захватили Соледар.

Аналитики Института изучения войны рассказали о ситуации в Соледаре и возле Кременной. РФ снова врет о своих успехах, ведь на самом деле рашисты терпят немало поражений.

"Российские источники утверждали, что российские войска захватили большую часть Соледара, поскольку бои в поселке продолжались 11 января, хотя ISW не может подтвердить полный захват города русскими", — указано в отчете аналитиков.

Российские пропагандисты утверждают, что войска страны-агрессора якобы уже полностью захватили Соледар. Однако среди них нашлись и те, кто не подтвердил эту информацию. Так, один из российских блогеров заявил, что силы оккупантов не могут окружить украинских военных, который защищают Соледар.

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"11 января российские войска продолжили наступательные операции в районе Соледара. По сообщению Генштаба Украины, украинские войска отразили атаки российских войск в 19 км к северо-востоку от Соледара в районе Спорное, Роздоловки и Веселого. Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Подгородное (6 км к юго-западу от Соледар) и что части ВДВ России окружили Соледар с севера и юга", — приводят информацию аналитики.

На фоне всего этого пропагандисты, связанные с ЧВК "Вагнера", пытаются приписать себе так называемые "тактические успехи" РФ. По данным экспертов, основатель ЧВК Евгений Пригожин продолжает приписывать себе "заслуги", говоря о Соледаре.

В направлении Сватово силы РФ пытались восстановить утраченные позиции. Однако рашисты терпят поражение и не могут похвастаться успехами. Помимо этого, украинские защитники продолжают контрнаступательные операции в районе Кременной.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 11 января российским беспилотником, видны украинские силы в лесах ближе к Дибровой (5 км к юго-западу от Кременной). Министерство обороны России заявило, что российские войска уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи Кузьмино (2 км к юго-западу от Кременной) и Григоровки (11 км к югу от Кременной). Командир БАРС-13 заявил, что украинские силы проявляют особую активность в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и планируют отрезать Кременную, окружив ее с юга, хотя ISW не дает оценок конкретных операций украинских войск", - добавили аналитики.

"11 января украинские силы продолжали наносить удары по российским тылам в Луганской области. Российские источники утверждали, что украинские силы наносили удары по российским тылам в районе н. п. Чернухино (65 км к северо-востоку от Донецка) и Золотое (43 км к юго-востоку от Кременной) в Луганской области ракетами HIMARS", - добавили аналитики.

Потери РФ и поражения оккупантов на фронте

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году. По данным аналитиков, ежесуточная интенсивность артиллерийского огня оккупантов уменьшилась на 75%, что является минимальным показателем с 24 февраля 2022 года.

На фоне огромных потерь в Крыму оккупанты начали набор наемников в так называемые ЧВК. Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур.

В Генштабе ВСУ сообщили, что сотни российских оккупантов пополнили ряды "двухсотых" в войне против Украины. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили почти 114 тыс. человек.

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