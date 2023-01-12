Сомнения, в частности, возникают из-за значительных потерь в личном составе, вооружении и военной технике, а также международных санкций.

В Генштабе ВСУ сомневаются в реалистичности планов РФ сформировать 20 новых дивизий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Он напомнил, что для реализации своих захватнических планов российским командованием анонсированы масштабные мероприятия по реформированию вооруженных сил.

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В частности, речь идет об увеличении общей численности до 1,5 млн человек и формировании по меньшей мере 20 новых дивизий.

По словам Громова, указанные планы свидетельствуют о намерениях Кремля включиться в длительное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий.

Он считает, что для реализации этого необходимо значительное время и финансово-экономические ресурсы.

В то же время бригадный генерал уточнил, что значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике, действие международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей страны-агрессора с 2016 года и до настоящего времени вызывает сомнения в том, что запланированные организационно-штатные мероприятия врагом будут завершены в определенные сроки.

Мобилизация в РФ

21 сентября 2022 года глава Кремля Владимир Путин объявил о частичной мобилизации военных, находящихся в запасе. После этого российские мужчины бросились массово бежать из страны. Они бежали в Монголию, Армению, Турцию, Грузию.

В конце декабря министр обороны Украины Алексей Резников предупредил граждан России о том, что РФ готовится начать новую волну мобилизации в январе.

А 11 января стало известно, что в РФ призывной возраст повысят до 30 лет уже в этом году.

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