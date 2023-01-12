Также уничтожены были два пулеметных и два минометных расчета врага.

В Командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сообщили об успехах наших защитников в районе Соледара. Более 100 российских оккупантов, пришедших с войной, отправились в ад.

В сообщении на странице командования в Facebook сообщается о работе наших защитников. Также там разместили видео с ударами по рашистах.

"Более сотни россиян вместе отправились в ад в районе Соледара. Это произошло благодаря слаженной работе воинов ССО, артиллеристов, ракетчиков", - отметили в командовании.

Видео дня

Отмечается, что скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций.

"По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У". В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, двух пулеметных расчетов и двух минометных", - говорится в сообщении.

Ситуация в Соледаре

Вчера Зеленский успокоил украинцев. Он отметил, что никаких "побед" у россиян в Соледаре не. По информации CNN, ВСУ остаются в Соледаре, признаков отступления нет.

11 сіічня офицер ВСУ сообщал, что элита армии РФ перекочевала из Бахмута в Соледар, штурм продолжается уже более 10 дней. Город штурмуют малые штурмовые отряды, в которые входит от четырех до 15 бойцов.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что российским оккупационным войскам не удастся окружить и захватить Соледар, где уже несколько дней идут ожесточенные бои.

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