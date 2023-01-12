Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили почти 114 тыс. человек.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 400 российских оккупантов. Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 113 тыс. 990 человек.

Кроме того, враг потерял 3 тыс. 94 танка, 6 тыс. 159 боевых бронированных машин, 2 тыс. 82 артиллерийские системы (4 за минувшие сутки), 437 реактивных систем залпового огня, 218 средств противовоздушной обороны (1 за сутки), 285 самолетов, 276 вертолетов (1 за сутки).

Также Россия недосчиталась 1 тыс. 865 беспилотников оперативно-тактического уровня (3 за сутки), 723 крылатых ракеты, 17 кораблей/катеров, 4 тыс. 826 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 184 единицы спецтехники.

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Ситуация на украинском фронте 12 января 2023

Ранее 12 января Генштаб ВСУ сообщал, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме этого, за прошедшие сутки наши воины сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Также за прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов.

Утром 12 января Институт изучения войны отметил, что оборонно-промышленная база России не может справиться с дефицитом боеприпасов, это будет препятствовать способности оккупационных войск поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

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